Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines E-Bikes

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen ein E-Bike in der Ferdinand-Erpenbeck-Straße gestohlen. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte, leicht untersetzte Mann schlich sich gegen 01.55 Uhr auf den Hinterhof eines Grundstücks und nahm das dort abgestellte, unverschlossene graue Damenrad "Bergamont E-Liner C" mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Osnabrück entgegen. Telefon: 0541/327-3203.

