Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Fahrrad nach Unfall gestohlen

Melle (ots)

Doppeltes Pech hatte ein 50-Jähriger aus Melle am Donnerstagmorgen. Der Mann war gegen 06.50 Uhr auf dem Radweg der Westerhausener Straße in Richtung Gesmold unterwegs, als ein VW Touran nach links in die Heinrich-Assmann-Straße abbog und dabei den entgegenkommenden Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, der Radler stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Das Angebot des Unfallverursachers, den Radfahrer auf dessen Wunsch hin zu seiner Arbeitsstelle zu bringen, ging der Mann ein und stellte vorher noch sein schwarzes Fahrrad der Marke Gudereit, Modell SX 90, an einer Sitzbank in Nähe der Unfallstelle ab. In der Aufregung vergaß der Meller allerdings, sein Fahrrad abzuschließen. Als er etwa 25 Minuten später zurückkehrte, um sein hochwertiges Trekkingrad abzuholen, war dieses bereits von Unbekannten gestohlen worden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Meller entgegen. Telefon: 05422/920600.

