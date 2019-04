Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Unfallflucht in Oesede gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße Am Rathaus beschädigte ein Unbekannter am Sonntagabend einen grauen Skoda Fabia. Der Kleinwagen stand zwischen 18 und 19.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 12 auf einem Parkplatz, als ein Autofahrer dagegen stieß und einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte unerlaubt. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen, Telefon 05401/879500.

