Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bäckerei war Ziel von Einbrechern

Osnabrück (ots)

Die Bäckerei an der Ecke Jürgensort/Kamp wurde in der Nacht zu Freitag von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten eine Nebentür, drangen so in die Filiale ein und durchsuchten das Inventar nach Wertgegenständen. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unklar. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Osnabrück. Telefon: 0541/327-3203.

