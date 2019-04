Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Natrup-Hilter: Einbruch in Metallbaufirma

Hilter (ots)

Eine Metallbaufirma an der Münsterstraße war am frühen Sonntagmorgen das Ziel von Einbrechern. Gegen 02.15 Uhr zerstörten Unbekannte eine Fensterscheibe und stiegen in den Verkaufsraum ein. Hier lösten die Täter Alarm aus, ließen daraufhin von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

