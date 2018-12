Ulm (ots) - Ein Unbekannter brach gegen 23.30 Uhr drei Autos auf. Diese standen auf einem Firmengelände in der Freiburger Straße. Der Dieb entwendete zwei Navigationsgeräte und ein Lenkrad aus den Fahrzeugen. Während er sich an einem der Autos zu schaffen machte, beobachteten ihn Zeugen. Als der Dieb die Zeugen bemerkte, flüchtete er. Über Notruf verständigten sie die Polizei. Diese fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. In der Freiburger Straße stellten Polizeikräfte kurze Zeit später einen 23-jährigen Mann fest. Die Beamten überprüften ihn. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ermittelt nun, ober der Mann im Zusammenhang mit den Autoaufbrüchen steht.

Tipp der Polizei: Auto Aufbrecher haben es nicht es nicht immer Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

