Ulm (ots) - Eine 58-jährige Zeugin beobachtete um 6.20 Uhr in der Marktstraße einen Unfall. Ein Fordfahrer prallte in der Marktstraße gegen eine Straßenlaterne. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass der 36-jährige Mann nach Alkohol roch. Die Streife bot dem Fahrzeuglenker einen Atemalkoholtest an. Der bestätigte, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Die Beamten brachten den Mann in die Klinik zur Blutentnahme. Am beschädigte Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper lud das Fahrzeug auf. An der Straßenlaterne entstand ebenfalls ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

Dem Autofahrer droht nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Ebenso muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Verkehrsunfälle mit teilweise schweren Folgen ereignen sich häufig durch eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des Verursachers in Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Wer sich alkoholisiert ans Steuer setzt, begeht deshalb kein Kavaliersdelikt, sondern gefährdet andere, sich selbst und seinen Führerschein. Deshalb empfiehlt die Polizei, Autofahren und Alkoholkonsum strikt zu trennen.

