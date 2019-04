Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Großer Fahrradaktionstag

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag (25. April 2019) fand von 08:15 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Gelände der DEKRA-Akademie, in der Klöcknerstraße ein Verkehrstag rund um das Fahrrad statt. Aufgrund des großen Erfolges im Jahr 2016 wurde die Veranstaltung neu aufgelegt und erweitert. Als Veranstalter konnte abermals der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) gewonnen werden. Unterstützend waren die Verkehrswacht Osnabrück-Stadt, die DEKRA, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Fahrradwerkstatt der IGS Osnabrück und das Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück am Start. Am Vormittag nahm der 6. Jahrgang der IGS Osnabrück mit eigenen Fahrrädern teil. Am Nachmittag folgten in fünf Gruppen Kinder und Jugendliche aus dem Don-Bosco-Heim, dem Erich-Maria-Remarque-Haus, dem Migrationszentrum der DEKRA und den "SPRINT-Klassen" des Berufsschulzentrums Westerberg. Die eingangs genannten Organisationen luden an insgesamt sechs Stationen zum Mitmachen ein. Hier gab es z.B. verschiedene Verkehrsparcours, Erste-Hilfe-Unterricht und einen Fahrrad-Brems-Simulator. Außerdem wurden die Teilnehmer in sehr anschaulicher Art und Weise über die Gefahren des "Toten Winkel" informiert. Die Teilnehmer konnten ihre Geschicklichkeit und Reaktionsfähigkeit ausprobieren und nebenbei ihre Erfahrungen als Radfahrer im Straßenverkehr vertiefen. Jedes mitgebrachte Fahrrad wurde von der Polizei auf die Verkehrssicherheit überprüft. Kleinere Mängel konnten die jungen Mechaniker der Fahrradwerkstatt der IGS Osnabrück sofort beheben, so dass die Verkehrssicherheit wiederhergestellt war. Die Teilnehmer und die beteiligten Institutionen waren hochmotiviert und bester Laune, so dass am späten Nachmittag ein rundum gelungener Tag zu Ende ging.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell