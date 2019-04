Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Melle (ots)

Am Ochsenweg setzten Unbekannte am Sonntagabend einen Altpapiercontainer in Brand. Ein Zeuge wurde gegen 23.28 Uhr auf den dabei entstandenen Rauch aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Melle-Bakum löschten die Flammen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell