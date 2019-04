Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Feuerwehr verhindert Übergreifen eines Osterfeuers

Melle (ots)

In einem Garten an der Wellingholzhausener Straße wurde am Sonntagabend ein Osterfeuer entzündet. Als die Flammen gegen 17.30 Uhr einen in der Nähe befindlichen Holzhaufen entzündeten, alarmierten die Anwesenden die Feuerwehr. Die 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Neuenkirchen, Altenmelle und Wellingholzhausen löschten die Flammen und verhinderten dadurch ein Übergreifen des Feuers auf eine Tannenhecke. Personen wurden nicht verletzt.

