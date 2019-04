Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Scheunenbrand

Melle (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Gehöft am Hünenburgweg, geriet am Sonntagabend (21.51 Uhr) aus bislang ungeklärter Ursache ein als Heulager genutztes Schuppengebäude in Brand. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Riemsloh, Melle-Mitte, Bruchmühlen, Hoyel und Groß Aschen waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt, konnten jedoch das aus Wellblech bestehende Stallgebäude nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Während dessen wurden die gelagerten Heuballen auseinandergezogen, um weitere Glutnester zu bekämpfen. Der Eigentümer der Halle hatte die Flammen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Es gelang ihm noch einen Trecker aus der Halle zu fahren, ein ebenfalls in dem Gebäude abgestellter Anhänger brannte allerdings ab. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Unklar ist bislang, ob ein Zusammenhang zu einem Osterfeuer besteht, das in unmittelbarer Nähe abgebrannt wurde.

