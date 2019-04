Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Bargeld und Tablet bei Pkw-Aufbruch erbeutet

Melle (ots)

Auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Industriestraße machten sich Unbekannte am Sonntagmorgen an einem schwarzen Lamborghini zu schaffen. Der oder die Täter schlugen zwischen 06.30 und 07.50 Uhr an der Beifahrerseite eine Scheibe ein und stahlen aus dem Inneren des Pkw ein Tablet der Marke Apple und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell