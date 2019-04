Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Blauer Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtet

Alfhausen (ots)

In der Kolpingstraße beschädigte ein Unbekannter am Sonntag einen blauen Mercedes Vito. Der Kleintransporter stand in Höhe der Hausnummer 10 am Fahrbahnrand, als ein Autofahrer den Mercedes zwischen 12 und 14.30 Uhr touchierte und sich anschließend entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell