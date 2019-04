Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Holzunterstand brennt

Berge (ots)

Durch eine Zeugin wurden am Mittwochabend gegen 20.39 Uhr Feuerwehr und Polizei über einen Brand in Anten, Zur Roten Säule informiert. Dort war aus unbekannter Ursache ein Holzunterstand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Berge löschte das Feuer. Es entstand durch den Brand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Beamten in Bersenbrück sind an Hinweisen zu verdächtigen Personen im Bereich des Brandortes interessiert und nehmen Anrufe unter 05439 9690 entgegen.

