Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfall

Bramsche (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 14.35 Uhr ein Unfall auf der B218/ Bramscher Allee, in den ein Pkw und zwei Motorräder verwickelt waren. Eine 84-jährige Frau wollte mit ihrem VW Golf die B 218 in Richtung Bramscher Allee überqueren und mißachtete zwei von links kommende Motorräder, die in Richtung Bramsche unterwegs waren. Eine 38-jährige Frau konnte dem Pkw noch ausweichen, wurde aber leicht verletzt. Ihr 31-jähriger Begleiter wurde von dem Pkw seitlich erfasst, schleuderte über den Pkw und fiel auf die Straße. Zum Glück wurde er nicht schwerer verletzt. Das Auto war noch fahrbereit, stellt aber wohl einen Totalschaden dar. Die beiden Motorräder wurden abgeschleppt. Die B218 war zur Bergung und Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

