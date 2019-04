Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Enten aus Kleingarten gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Täter von einem Gartengrundstück in einer Kleingartenkolonie am Kalkhügel (Burenkamp) mehrere Zwergenten. Bereits in den Tagen zuvor war es in dem Kleingarten zu Diebstählen von flugunfähigem Geflügel gekommen. Hinweise zum Diebstahl und Verbleib der Tiere bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

