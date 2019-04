Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen bei Bramsche - Unfallverursacher verletzt 11-jährigen Radfahrer und fährt weiter

Neuenkirchen b Bramsche (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 09.20 Uhr ein Unfall auf dem Fürstenauer Damm, bei dem ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein weißer PKW mit OS-Kennzeichen, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Das Kind war mit dem Rad in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als ihm in Höhe der Straße "Harenkamp" ein weißer Pkw entgegenkam. Der weiße Pkw berührte den Lenker des Rades, so dass der Junge das Gleichgewicht verlor und mit dem Rad stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise zu dem weißen Pkw nimmt die Polizei in Fürstenau unter 05901 95950 entgegen.

