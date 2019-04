Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Autofahrerin bei Unfall in Jeggen schwer verletzt

Bissendorf (ots)

Eine 70-jährige Autofahrerin war am Dienstagabend (18.28 Uhr) auf der Mindener Straße in Richtung Osnabrück unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Zaun und kam mit ihrem Pkw auf einer angrenzenden Weide zum Stehen. Die 70-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

