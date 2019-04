Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Lkw-Fahrer weicht Jugendlichen aus und beschädigt Verkehrsinsel

Ankum (ots)

Ein Lkw-Fahrer war am frühen Dienstagmorgen auf der Lingener Straße in Richtung Fürstenau unterwegs. Als sich der 52-Jährige gegen 03.40 Uhr in Höhe der Hausnummer 14 befand, bemerkte er am Fahrbahnrand zwei augenscheinlich betrunkene Jugendliche. Plötzlich stürzte einer der beiden Unbekannten auf die Straße. Der Lkw-Fahrer wich aus, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte diese. Die beiden ca. 16 Jahre alten Männer entfernten sich unterdessen unerlaubt von der Unfallstelle. Sie waren dunkel gekleidet und hatten eine kräftige Statur. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell