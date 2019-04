Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Hund beißt Radfahrer - Zeugen und Hundehalter gesucht

Wallenhorst (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag (14 Uhr) mit zwei weiteren Radfahrern die Straße Garthauser Reihe von Rulle in Richtung "Nettetal". Auf der abschüssigen Straße ging am linken Fahrbahnrand ein Unbekannter mit einem Hund spazieren. Als der Mann plötzlich die Straßenseite wechselte, bremste der 21-Jährige stark ab. Bei dem anschließenden Wortgefecht zwischen dem Zweiradfahrer und dem Hundehalter, biss der Hund den 21-Jährigen. Einen Austausch der Personalien lehnte der Unbekannte ab. Stattdessen entfernte sich der Mann mit seinem Hund, bei dem es sich um einen Border Collie gehandelt haben könnte. Die Polizei in Wallenhorst bittet Zeugen des Vorfalls, aber auch den Hundehalter, sich unter der Telefonnummer 05407/81790 zu melden.

