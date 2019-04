Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall in der Natruper Straße wurde am Montagmorgen eine 61 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt. Die Dame war gegen 08.10 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung Barbarastraße wurde sie vom Mitsubishi einer 23-Jährigen erfasst, die nach rechts in die Straße abbiegen wollte und die Geschwindigkeit der Radfahrerin unterschätzt hatte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 61-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Dame in ein Krankenhaus.

