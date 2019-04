Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer -Unbekannte entsorgen Farbreste im Wald

Bad Laer (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagmorgen haben unbekannte Täter in einem Waldstück am Ahornweg diverse Farbeimer entsorgt. Der Ablageort befindet sich in örtlicher Nähe zum Rettungspunkt 16. Diesen erreicht man über die Bielefelder Straße, aus Bad Rothenfelde kommend, 100 Meter hinter der Einmündung zur Versmolder Straße, rechts in den Waldweg. Insgesamt sind 17 Eimer mit verschiedenem Inhalt (Farbe, Holzlacke, Verdünner) in den Wald geworfen worden, zum Teil sind die Farben ausgelaufen. Einige der Eimer tragen Gefahrgutsymbole (leicht entflammbar, ätzend, brennbar, giftig). Die Polizei in Dissen ist an Hinweisen zu dieser Umweltverschmutzung interessiert und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05421 921390 zu melden.

