Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück -Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Hinweis durch aufmerksame Zeugen

Osnabrück (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Samstagabend gegen 22.15 Uhr ein 45-jähriger Mann festgenommen werden konnte. Der 45-Jährige hatte die Tür einer Zahnarztpraxis in der Martinistraße aufgehebelt und war so in die Räumlichkeiten gelangt. Dort durchsuchte er Schränke und Schubläden. Da sein Vorgehen jedoch von Zeugen beobachtet wurde und diese die Polizei informierten, währte sein Tun nicht lange. Er flüchtete durch ein Fenster und konnte noch in Tatortnähe von Polizeibeamten festgenommen werden. Ohne Beute. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle und wird am Sonntagmittag einem Richter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob der Einbrecher in Haft geht oder auf freien Fuß entlassen wird.

