Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte dringen in Möbelgeschäft ein

Osnabrück (ots)

Im Fledder, an der Hannoverschen Straße, drangen in der Nacht zu Samstag unbekannte Täter in ein Möbelgeschäft ein. Nachdem sie sich Zutritt zum Gelände verschafft hatten, brachen sie eine Tür auf und gelangten in das Gebäude. Die Einbrecher stahlen eine Kamera. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegen.

