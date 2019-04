Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Lagerraum aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Osnabrück (ots)

An dem Lagerraum eines gemeinnützigen Wohlfahrtsverbandes in der Karlstraße, schlugen Unbekannte zwischen Montagnachmittag (16.45 Uhr) und Dienstagmorgen (07.30 Uhr) eine Fensterscheibe ein. Aus dem Inneren des Gebäudes stahlen die Einbrecher Gartenwerkzeuge, bevor sie mit ihrer Beute unerkannt flüchteten. Die Osnabrücker Polizei ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell