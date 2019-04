Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Drei Verletzte nach Unfall auf der L84

Melle (ots)

Ein 27 Jahre alter Autofahrer war am Samstagmittag auf der Bad Essener Straße (L84) in Richtung Melle unterwegs. Als er gegen 13.25 Uhr mit seinem Opel nach links in den Essener Weg abbiegen wollte, verlangsamte er seine Fahrt. Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer, eine Autofahrerin und mehrere Motorradfahrer, bremsten ebenfalls ab. Ein 63-Jähriger überholte mit seinem Motorrad die wartenden Fahrzeuge und prallte gegen den abbiegenden Opel. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige Autofahrer blieb unverletzt. Seine beiden Mitfahrer, eine 26 Jahre alte Frau und ein 5-jähriges Kind, erlitten einen Schock. An dem Motorrad des 63-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell