POL-OS: Alfhausen - 51-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Alfhausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Alfhausener Straße (B68) wurde am Samstagnachmittag ein 51 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Der Mann befuhr gegen 16.20 Uhr mit einem Toyota die Bundesstraße in Richtung Bramsche, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Er geriet auf einen Grünstreifen und ins Schleudern, und prallte anschließend mit dem entgegenkommenden Opel eines 58-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Toyota und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ersthelfer befreiten den 51-Jährigen aus seinem Auto und ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Opelfahrer und seine 52 Jahre alte Beifahrerin blieben nach ersten Informationen unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Die B 68 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis ca. 19.45 Uhr voll gesperrt. Neben einem Rettungshubschrauber waren auch ein Krankenwagen, ein Notarztfahrzeug, die Straßenmeisterei Fürstenau sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Bramsche, Sögeln, Hesepe und Epe vor Ort.

