Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schule in der Innenstadt von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schulgelände an der Rolandsmauer. Dort schlugen die Täter zwischen 22 Uhr (Montag) und 07 Uhr (Dienstag) eine Fensterscheibe ein und gelangten dadurch ins Innere des Gebäudes. Die Einbrecher stahlen ein Laptop und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Osnabrück Polizei in Verbindung, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

