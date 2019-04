Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Osnabrück (ots)

In den vergangenen Tagen wurden bei der Osnabrücker Polizei mehrere Unfallfluchten angezeigt. In der Rappstraße wurde ein grauer VW Passat angefahren und beschädigt. Ein Unbekannter, der vermutlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, stieß zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 10 Uhr, gegen den Pkw, der in Höhe der Hausnummer 13a am Fahrbahnrand parkte. Der oder die Unbekannte verursachte an der vorderen, linken Fahrzeugseite einen Schaden von ca. 1500 Euro und entfernte sich unerlaubt. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zur gleichen Zeit in der Wersener Straße. Dort prallte ein Autofahrer gegen einen grünen VW Lupo, der in Höhe der Hausnummer 10 auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. In der Straße An der Landwehr wurde am Montagvormittag, zwischen 08.15 und 11.30 Uhr, ein blauer Toyota Yaris angefahren und an der hinteren, linken Seite beschädigt. Der oder die Flüchtige fuhr vermutlich ein gelbes Fahrzeug und stieß in Höhe der Hausnummer 17 gegen den am Fahrbahnrand abgestellten Toyota. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf etwa 1500 Euro. Hinweise zu den Unfallfluchten erbittet die Polizei in Osnabrück unter der Telefonnummmer 0541/327-2215.

