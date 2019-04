Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Hoher Sachschaden bei Brand einer Doppelgarage

Georgsmarienhütte (ots)

Auf etwa 200.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Montagnachmittag beim Brand einer Doppelgarage an der Oeseder Straße entstand. Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt. Gegen 16.10 Uhr bemerkte ein Anwohner Rauch in der Doppelgarage und alarmierte die Feuerwehr. Wenig später stand das Gebäude bereits im Vollbrand und drohte auf das direkt angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren Georgsmarienhütte, Oesede und Kloster Oesede konnten dieses aber verhindern. In der Doppelgarage wurden mehrere alte Motorräder und ein altes VW Käfer Cabrio Opfer der Flammen. Eine Wand des Wohnhauses wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Für die erfolgreiche Brandbekämpfung war es erforderlich, dass das Garagendach durch einen Bagger entfernt wurde. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur der noch unbekannten Brandursache auf.

