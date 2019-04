Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Mercedes Sprinter gestohlen

Glandorf (ots)

In der Nacht zu Montag, vermutlich zwischen 02 und 02.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen silberfarbenen Mercedes Sprinter. Der Transporter, mit den Kennzeichen OS-WS 936, stand auf dem Parkstreifen vor einem Wohnhaus in der Nordstraße, als sich die Diebe daran zu schaffen machten und mit dem Fahrzeug flüchteten. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Transporters werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

