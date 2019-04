Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Melle (ots)

Eine 15-jährige Schülerin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete. Das Mädchen war gegen 07.45 Uhr von der Straße Engelgarten in Richtung Meyer-Zum-Gottesberge-Straße unterwegs. An der dortigen Ampel überquerte sie bei "grün" die Neuenkirchener Straße. Dabei wurde sie von einem hellen Lieferwagen erfasst, der von der Straße Engelgarten nach rechts auf die Neuenkirchener Straße abbiegen wollte. Die 15-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der etwa 35 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens stieg aus, gestikulierte und setzte anschließend seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Beschrieben wurde der Mann als schlank und ca. 1,70 m groß. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05422/920600 zu melden.

