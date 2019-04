Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mülltonnen im Stadtteil Haste in Brand gesetzt

Osnabrück (ots)

Im Osnabrücker Stadtteil Haste setzten Unbekannte am Sonntag mehrere Papiermülltonnen in Brand. In der Bramstraße wurde ein Anwohner gegen 19.50 Uhr auf das Feuer aufmerksam. Er löschte die Flammen und informierte die Polizei. In der Straße Summerland bemerkte gegen 23.24 Uhr ein Passant den Brand. Der Mann alarmierte die Polizei und die Feuerwehr, die den Brand löschte. Durch die Flammen wurde neben der Abfalltonne auch ein angrenzender Gartenzaun beschädigt. Zu einem weiteren Feuer wurden die Einsatzkräfte gegen 23.50 Uhr gerufen. Ein Zeuge meldete am Ankumer Weg eine brennende Mülltonne und die Flammen griffen bereits auf eine Hecke über. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer und verhinderten Schlimmeres. Die Polizei stellte im Nahbereich zwei Verdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren fest. Die Ermittlungen, ob die Jugendlichen für die Brände verantwortlich sind, dauern an. Zeugenhinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3603.

