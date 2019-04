Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Raub auf EDEKA-Parkplatz

Georgsmarienhütte (ots)

Auf dem rückwärtigen Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Straße Am Thie kam es am Montagmorgen zu einem Raubdelikt. Eine 61-jährige Frau ging gegen 09.30 Uhr über den Parkplatz, als sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann von hinten näherte, ihr Reizgas ins Gesicht sprühte und die Plastiktüte aus der Hand riss. Der Täter lief danach in Richtung Glückaufstraße davon. In der Plastiktüte befanden sich nicht offenbar vom Räuber erwartete Wertsachen, sondern lediglich ein paar Schriftstücke. Die Frau musste sich wegen der Augenreizung in ärztliche Behandlung begeben, eine Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos. Der Mann war um die 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare und war bei Tatbegehung dunkel gekleidet. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

