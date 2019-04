Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Kompletträder gestohlen

Melle (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Johann-Uttinger-Straße, machten sich Unbekannte zwischen Samstagmittag (14 Uhr) und Montagmorgen (07.30 Uhr) an zwei Neufahrzeugen zu schaffen. Der oder die Täter "bockten" die Pkw auf und entwendeten die daran befindlichen, hochwertigen Alu-Felgen samt der Bereifung. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei in Melle ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

