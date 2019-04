Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Münsterschen Straße, geriet am Montag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 14.30 und 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren des Wohnhauses, stahlen Schmuck und Goldmünzen, und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die im Bereich Münstersche Straße/Welfenallee/Ernst-August-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

