Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in der Hermann-Müller-Straße

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte schlichen sich vermutlich in der Nacht zu Dienstag auf das Gelände einer Firma in der Hermann-Müller-Straße und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt in eine Halle. Auf der Suche nach Beute wurden die Täter fündig und nahmen neben einem kleinen Bargeldbetrag auch einen Akkuschrauber der Marke Makita an sich. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell