Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Zoofachhandlung

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gelangten unbekannte Täter in der Johannisstraße in die Räume eines Zoofachhandels. In der Fachhandlung stahlen sie ein Tablet, Smartphones und Bargeld. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

