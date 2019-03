Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeuge beobachtet PKW-Aufbrecher

Osnabrück (ots)

Im Stadtteil Wüste, in der Alfred-Delp-Straße, wurde in der Nacht zu Donnerstag (gegen 23.32 Uhr) ein unbekannter Mann von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er die Scheibe eines silbernen VW Polo einschlug. Das Auto war auf einem Parkstreifen abgestellt. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß, ohne Beute, in Richtung "Quellwiese". Er ist ca. 1,80m groß, zwischen 20 und 25 Jahren alt, trug eine schwarze Mütze, schwarze Lederjacke, schwarze Hose, weiße Schuhe und ein weißes T-Shirt. Hinweise zu der Person bitte an die Polizei, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

