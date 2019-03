Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zigarettenautomat am alten Postweg aufgebrochen

Bohmte (ots)

Am alten Postweg, in Höhe Haus Nr. 35, wurde von unbekannten Tätern ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter nahmen Bargeld und Tabakwaren mit. Hinweise zu dem Aufbruch, der Mittwochmittag festgestellt wurde, nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471 9710 entgegen.

