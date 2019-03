Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Montagmittag im Katharinenviertel ereignete. Der Fahrer eines weißen VW up! war gegen 12.50 Uhr mit hohem Tempo auf der Uhlandstraße in Richtung Martinistraße unterwegs und nahm an der Einmündung zur Katharinenstraße einer von rechts kommenden 52-jährigen Radfahrerin die Vorfahrt. Die Frau konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nur noch durch eine Vollbremsung verhindern und kam dabei fast zu Fall. Wer den Vorfall beobachtet hat, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell