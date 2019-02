Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schaufensterscheibe in der Johannisstraße eingeschlagen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein Unbekannter die Schaufensterscheibe eines Smartphone Geschäfts in der Johannisstraße. Ein Zeuge hörte zwischen 04:00 und 04:30 Uhr einen lauten Knall und sah im Anschluss wie eine unbekannte Person fluchtartig über die Johannisstraße in Richtung Johanniskirche lief. Die Person war männlich, ca. 15-20 Jahre alt und trug einen braunen Kapuzenpullover.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541-327 2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Nathalie de Graaf

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell