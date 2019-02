Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Kellerbrand im Einfamilienhaus

Bramsche (ots)

Die Polizei und die Feuerwehr wurden am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus am Engter Kirchweg gerufen. Ein technischer Defekt an einem im Keller befindlichen Sicherungskasten löste das Feuer aus. Durch die starke Hitzeentwicklung platzte zusätzlich ein Wasserrohr, was den Keller unter Wasser setzte und schlimmere Brandfolgen verhinderte. Es entstand eine starke Rauchentwicklung weshalb das gesamte Wohnhaus im Anschluss durch die Feuerwehr gelüftet werden musste. Durch den Brand wurde keine Personen verletzt. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 20 000 Euro.

