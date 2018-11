POL-OS: Bohmte - Versuchter Einbruch in Hunteburg

Bohmte (ots) - Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Freitag auf das umzäunte Gelände eines Gerüstbau-Unternehmens am Scheelenkamp und stiegen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in den Betrieb ein. Im Gebäude versuchten die Täter weitere Türen aufzuhebeln, sie gelangten zwar in die Büroräume, verließen jedoch den Tatort ohne Diebesgut. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

