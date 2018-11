POL-OS: Wallenhorst: Parkplatz ALDI: Wer beobachtete die Unfallflucht?

Wallenhorst (ots) - Die Polizei sucht nach einem unbekannten Zeugen, der am Donnerstagmorgen eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes an der Hansastraße beobachtet hat. Offenbar hat der-oder diejenige zwischen 09.10 Uhr und 09.30 Uhr gesehen, wie ein schwarzer VW Golf gegen einen Mercedes Viano stieß und danach weggefahren ist. Der Zeuge hinterließ an dem beschädigten Mercedes noch eine Nachricht, aber leider nicht seinen Namen. Der Mann oder die Frau wird gebeten, sich mit der Polizeistation Wallenhorst, Telefon 05407-81790, in Verbindung zu setzen.

