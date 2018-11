POL-OS: Bad Essen: Einbrecher waren in Linne und Wehrendorf aktiv

Bad Essen (ots) - Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag zweimal im Gemeindegebiet zugeschlagen. Eine Tat ereignete sich in Linne, wo Kriminelle ein Fenster einer Firma für Caravantechnik aufhebelten und in das Gebäude einstiegen. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fanden die Täter etwas Bargeld und machten sich damit aus dem Staub. Der zweite Einbruch passierte in der Papenbreede. Dort öffneten die Unbekannten ebenfalls gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere eines Saunaparkes. Auch hier schauten sich die Täter um und erbeuteten Münzgeld. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471-9710.

