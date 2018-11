POL-OS: Wallenhorst - Fahrradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt

Wallenhorst (ots) - In der Poststraße ereignete sich Dienstagabend gegen 18.40 Uhr ein Unfall, bei dem ein 23-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann überquerte mit seinem Rad im Bereich einer Überquerungshilfe die Fahrbahn. Dabei übersah er das Auto (VW Jetta) eines 23-Jährigen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden i.H.v. 3000 Euro.

