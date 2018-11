POL-OS: Bramsche - Fußgänger leicht verletzt am Schleptruper Kirchweg

Bramsche (ots) - Gegen 08.40 Uhr wurde ein Fußgänger am Dienstagmorgen von einem unbekannten Auto am Schleptruper Kirchweg leicht verletzt. Der Fußgänger war auf dem Gehweg der genannten Straße in Richtung Schule unterwegs und wollte den Einmündungsbereich der Pastor-Wasmuth-Straße überqueren. Im Einmündungsbereich wurde er von einem unbekannten Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Der Pkw- evtl. ein roter Mazda- fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

