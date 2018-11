POL-OS: Osnabrück - LKW verliert Ladung und begeht Unfallflucht

Osnabrück (ots) - Auf der Wersener Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr eine Unfallflucht. Ein Opel Meriva war in Richtung stadteinwärts unterwegs. Stadtauswärts fuhr ein grauer LKW (vermutlich mit Schuttcontainer), der in Höhe des Opel Ladung verlor. Diese Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn des Opels und beschädigte das Auto. Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei unter 0541 327 2215 oder 0541 327 2315.

