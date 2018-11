POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebstahl in der Niedersachsenstraße

Osnabrück (ots) - Unbekannte haben am Montag in der Niedersachsenstraße ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Das kirschrote Damensportrad der Marke Gudereit, Modell FX 90, stand an einen Metallbügel gekettet vor dem Eingang des AOK-Gebäudes und wurde vom Täter zwischen 09.30 Uhr und 15.15 Uhr mitgenommen. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541-3273203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell